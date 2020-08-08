وزير الشباب لـ"الوطن": إتاحة الدراجات المدعمة بالجهات الحكومية قريبا

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن دراجات مبادرة "دراجتك- صحتك"، لن يقتصر عرضها على الشباب من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة فقط، وإنما ستكون في مرحلة مقبلة، متاحة للبيع بالسعر المدعم لجميع المواطنين والعاملين بالمصالح والجهات الحكومية تدريجيا، حتى تعمم في كل مكان.

وأضاف صبحي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الاستمرار في المبادرة يرتكز على رؤية القيادة السياسية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على نشر الممارسة الرياضية، بهدف الحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين، وخاصة النشء والشباب، من خلال ممارسة رياضة الدراجات.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن الوزارة عرضت خلال الأيام القليلة الماضية، بيع الدراجات لجميع المواطنين والفئات، من خلال مرحلتين، الأولى بيع 1000 دراجة واستنفدت الكمية في أقل من نصف ساعة، وفي المرحلة الثانية، عرضت 1400 دراجة، واستنفد الحجز في دقائق قليلة، حيث زار الموقع خلال نصف ساعة، أكثر من 200 ألف زائر، في شكل يعكس الإقبال الشديد على شراء الدراجات، والاستجابة للمبادرة بنجاح باهر.

وكان الوزير عقب انتهاء المرحلة الثانية، أعلن أن مبادرة "دراجتك- صحتك" مستمرة، وسيتم الإعلان عن تفاصيل المرحلة الثالثة خلال أيام قليلة، وبأعداد أكبر تتناسب مع حجم الطلب.

ولفت إلى أن المرحلتين شهدتا بيع 2400 دراجة مدعمة، وستستمرالمبادرة ولن تتوقف، وسيتم التوسع فيها خلال الفترة المقبلة جغرافيا، من خلال فتح منافذ للتوزيع فى مختلف المحافظات، بما يسمح لنا بتغطية متطلبات جميع الشباب والمواطنين الراغبين فى اقتناء الدراجة.

وأكد الوزير أن الآلية الوحيدة حاليا، التي يتم من خلالها اقتناء الدراجات ضمن المبادرة، هي من خلال التسجيل عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.

جدير بالذكر، أنه من المنتظر أن تشهد المراحل المقبلة من المبادرة، طرح أعداد أكبر من الدراجات، لتتناسب مع الأعداد الكبيرة من المواطنين الراغبين في اقتناء الدراجات.