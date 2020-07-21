جوائز تصل لـ5000 جنيه.. الشباب والرياضة تطلق مسابقة لتصميم بوستر دعائي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" عن إطلاق ‎الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية مسابقة فنية لتصميم بوستر دعائي عن مدينة العلمين الجديدة للشباب يوضح معالم المدينة سياحيًا؛ ويبرز تطلعات الدولة للمستقبل من خلال مدن عصرية متطورة كما يبرز الطبيعة الخاصة للمنطقة.

شروط المشاركة بالمسابقة

- آخر موعد لاستلام الأعمال يوم 5 أغسطس 2020.

‎- أن تكون الأبعاد الخارجية 40*60 سم.

‎- استخدام الصور والرسوم الخاصة والمؤثرات الموضحة لتفاصيل البوستر من خلال الحاسب والبرامج الجرافيكية واستخدام المؤثرات الخاصة.

‎- أن يكون البوستر مبتكرًا من حيث اختيار العناصر والألوان والمؤثرات الفنية وغير منقول أو محرف من تصميم سابق.

‎- أن تتناسب العناصر المختارة مع التعبير عن الموضوع المطروح للمسابقة.

‎- أن يظهر في البوستر جوانب الإفادة من الدورة المطروحة لتصميم البوستر من قبل الوزارة.

‎ترسل الأعمال على بوابة وزارة الشباب والرياضة من خلال الرابط:

https://www.emys.gov.eg/moy/forms/?t=poster

‎- تعد قرارات لجنة التحكيم نهائية ولا يجوز الطعن بها.

جوائز المسابقة

المركز الأول: 5000 جنيه.

المركز الثاني: 4500 جنيه.

المركز الثالث: 4000 جنيه.

الجدير بالذكر أنّ وزارة الشباب والرياضة نفذّت دورة أون لاين في مجال تصميم البوستر الدعائي للمتابعة على يوتيوب الشباب والرياضة.