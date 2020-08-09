غرفة عمليات لمتابعة سير انتخابات "الشيوخ" في الأقصر

وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مديري المديريات ورؤساء المدن والمراكز والقرى برفع درجة الاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ التي تنطلق بعد غد الثلاثاء.

كما وجه محافظ الأقصر، خلال اجتماع عقده مع مسؤولي المحافظة، بتهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والمرور الميداني للتأكد من جاهزية جميع المقرات وتلافي أي سلبيات لإنجاح سير العملية الانتخابية، وإزالة أي معوقات يمكن أن تؤثر على انتظام العملية الانتخابية، والتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من تعقيم وتطهير مستمر للمقار الانتخابية.

وأصدر المحافظ قرارا بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة العملية الانتخابية، موجها بضرورة حث المواطنين على النزول والمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري.