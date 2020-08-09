رئيس التحرير

محمود مسلم

غرفة عمليات لمتابعة سير انتخابات "الشيوخ" في الأقصر

كتب:

محمد عبد اللطيف الصغير
04:37 م | الأحد 09 أغسطس 2020
المستشار مصطفى ألهم - محافظ الأقصر

المستشار مصطفى ألهم - محافظ الأقصر

وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مديري المديريات ورؤساء المدن والمراكز والقرى برفع درجة الاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ التي تنطلق بعد غد الثلاثاء.

كما وجه محافظ الأقصر، خلال اجتماع عقده مع مسؤولي المحافظة، بتهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والمرور الميداني للتأكد من جاهزية جميع المقرات وتلافي أي سلبيات لإنجاح سير العملية الانتخابية، وإزالة أي معوقات يمكن أن تؤثر على انتظام العملية الانتخابية، والتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من تعقيم وتطهير مستمر للمقار الانتخابية.

وأصدر المحافظ قرارا بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة العملية الانتخابية، موجها بضرورة حث المواطنين على النزول والمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري.

اقرأ المزيد:

تموين الاقصر: صرف 34 مليون رغيف بلدي خلال النصف الأول من يونيو

سكرتير عام الاقصر يقود حملة نظافة بمناطق الكرنك وسط المحافظة

طائرة مصر للطيران الجديدة "A220-300" تنطلق إلى الاقصر في أولى رحلاتها

اختتام ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ بساحة معبد الاقصر