زعيم "الشعب" التركي يدعو المعارضة للاتحاد أمام تحالف أردوغان وبهتشلي

دعا رئيس حزب الشعب الجمهوري تحالف الأحزاب المعارضة إلى إيجاد لغة حوار مشتركة للحفاظ على مستقبل التحالف، وذلك ردًا على دعوة رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، حليف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعودة رئيسة حزب الخير إلى التحالف الحاكم في تركيا.

ونقل موقع "يني تشاج" عن زعيم المعارضة التركية قوله، إنه يجب على إدارة التحالف المعارض إيجاد لغة خطاب مشتركة بين الأعضاء، وطالب أعضاء حزبه أن يبتعدوا عن أقاويل الحزب الحاكم وحلفاؤه التي من شأنها أن تؤذي الحزب والتحالف بصفة عامة، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وأوضح كليتشدار أوغلو أن دعوة بهتشلي لرئيسة حزب الخير، ميرال آكشنار، بأن تعود لموالاة النظام الحاكم مرة أخرى إنما يقف وراءها الرئيس التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان.