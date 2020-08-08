معارض لـ"أردوغان": صهرك لا يفهم شيئا في الاقتصاد ويجب عزله فورا

حذر رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، كمال كليتشدار أوغلو، من استمرار وزير الخزانة والمالية التركي، بيرات البيرق، من الاستمرار في منصبه، وقال مخاطبًا رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان:"إنني أوجه ندائي لأردوغان أمام 83 مليون مواطن، إذا كنت لا تزال تحب هذه الأمة، فإنه من الواجب عليك عزل صهرك. لا تحاول الدفاع عنه، فصهرك لا يفهم في الاقتصاد".

وذكر موقع "سوزجو" التركي، أن زعيم حزب الشعب الجمهوري استهدف أردوغان والحزب الحاكم، خلال كلمته في افتتاح مجلس حزبه، اليوم، عقب زيارته رفقة أعضاء الحزب إلى ضريح مؤسس الدولة التركية مصطفى كمال أتاتورك، ثم انتقل الوفد إلى المنطقة التي يقع فيها قبر الرئيس الثاني عصمت إينونو، وفقًا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وأضاف أوغلو: "لن تُترك السيادة أبدًا لأي شخص أو جماعة أو طبقة، فالسيادة ستكون حقًا للأمة دون قيد أو شرط"، مضيفا: "أود أن أخاطب من يشاهدنا على وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. نريد تطبيق سياسة شاملة. نحن نطمح إلى حل مشاكل تركيا التي لم نتمكن من حلها خلال 18 عامًا كأعضاء بحزب الشعب الجمهوري".

كليتشدار أوغلو: حزب الشعب قام بتجديد 41.6% من مجلسه

وأوضح زعيم المعارضة التركية، أن حزب الشعب قام بتجديد 41.6% من مجلسه وأن هناك 60 شخصًا في مجلس الحزب بينهم 39 رجلًا و21 امرأة، بمتوسط عمر 48 سنة، وأن جميعهم لا يرون السياسة كوسيلة إثراء، بينما يعتبرها أعضاء الحزب الحاكم كذلك، مضيفًا: "لكننا نراها خدمة للشعب ولذلك علينا أن ندير السياسة على أرضية نظيفة وأخلاقية".

ووجه أوغلو حديثه إلى أردوغان: "إذا كنت تستمع إلى أولئك الذين لديهم المشكلة وتذهب إلى مصدرها، فأنت حقًا سياسي نظيف ولائق، لكن لا يمكنك ممارسة السياسة إذا خطوت على قدميك وذهبت في إجازة. إذا تمكن المواطن من التواصل معك وشرح مشكلته، فأنت سياسي جيد".

وأضاف أوغلو: "أقول لأردوغان أمام 83 مليونًا. إذا كنت لا تزال تحب هذه الأمة، فإنه من الواجب عليك عزل صهرك الراقي هذا. لا تستمر بالدفاع عنه، فأنت تلقي اللوم عليه أحيانًا، لكن هذا الصهر لا يفهم في الاقتصاد".

وأشار زعيم المعارضة التركية، إلى أن "عزل هذا الصهر سوف يريحك ويريح حزبك وشعبك. لم يتم حكم تركيا بهذا الحكم غير الكفء على مر التاريخ. ربما يمكنك أن تخطو خطوة جديدة إذا تمكنت من التخلص من الصهر الذي وضع أمر الاستغلال هذا لكنك لا تفعل".

وكان رئيس حزب المستقبل التركي، المنشق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، أحمد داود أوغلو، رد، أمس الجمعة، بعنف، على حملة نواب ووزراء الحزب الحاكم في تركيا على وسائل التواصل الاجتماعي الداعمة لوزير الخزانة والمالية التركي، بيرات البيرق، في أعقاب الانتقادات الشديدة التي تعرض لها عقب انهيار قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي وتسجيله أكثر من 7 ليرات للدولار الواحد.

وانتقد رئيس الوزراء التركي الأسبق، على حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، الحملة التي بدأها عدد من الوزراء لدعم ومساندة صهر أردوغان ضد ما وصفوه بـ"الإمبرياليين"، وقال مستنكرًا: "ما هذا، سنحمي وزير المالية من الإمبرياليين!! إذا كان هناك صراعًا ضد الإمبريالية، فوظيفتكم حينها لن تكون حماية الوزير والدفاع عنه، بل ستكون حماية الليرة التركية التي تمثل لنا جميعًا شرفنا الوطني".

وكان وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، قد نشر تغريدة عبر "تويتر"، دعم خلالها البيرق؛ وقال فيها:"نادرًا ما تحتوي ردود الفعل على أي مقترحات. يجب أن نحترم أولئك الذين يقعون تحت مسؤولية كبيرة في ظل هذه الظروف الجديدة التي يشهدها العالم. نحن نقف بجانب صديقي بيرات البيرق للتغلب على تلك الأيام الصعبة".

وشارك وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في الحملة الداعمة لوزير الخزانة والمالية تحت هاشتاج "وسم":"نحن بجانب بيرات البيرق"، وقال عبر صفحته على "تويتر":"جميعنا على قلب رجل واحد. وجميعنا من أجل تركيا".