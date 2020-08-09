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محمود مسلم

قبرص: علاقتنا مع فرنسا تتعزز بعد زيارة الرئيس لباريس

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أ ش أ
07:20 م | الأحد 09 أغسطس 2020
رئيس قبرص

رئيس قبرص

صرح وزير الدفاع القبرصي تشارالامبوس بيتريدس الاحد أنه من المتوقع تعزيز العلاقات القبرصية-الفرنسية بعد زيارة الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس الأخيرة للعاصمة الفرنسية، باريس.

وذكرت وكالة الأنباء القبرصية "سي ان ايه"، أن الرئيس القبرصي زار العاصمة الفرنسية في 23 يوليو الماضي، وأجرى محادثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال بيتريدس إن "قريبا جدا سيتم عرض بعض الاخبار والخطط" الخاصة بتعزيز العلاقات بين البلدين.

وكانت الرئاسة القبرصية قد أعلنت أن الرئيس القبرصي ونظيره الفرنسي ناقشا خلال اجتماعهما العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون في مجالات الطاقة والدفاع، وكذلك الاستفزازات التركية في شرق البحر المتوسط بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بجدول أعمال الاتحاد الأوروبي.

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