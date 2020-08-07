رئيس التحرير

محمود مسلم

قبرص تستجوب مالك السفينة المتسببة في انفجار بيروت

كتب:

وكالات
10:19 ص | الجمعة 07 أغسطس 2020
انفجار ميناء بيروت

انفجار ميناء بيروت

نقلت وكالة أنباء "رويترز" عن مصدر أمني في قبرص أن السلطات حددت مكان وجود المالك المفترض للسفينة التي تسببت حمولتها في الانفجار بمرفأ بيروت.

وقال المتحدث باسم الشرطة كريستوس أندرو في تصريح بالخصوص: "كان هناك طلب من الإنتربول في بيروت لتحديد مكان هذا الشخص وطرح بعض الأسئلة عليه بخصوص هذه الشحنة".

وأفاد المتحدث الأمني القبرصي بأن هذا الشخص (لم يذكر اسمه)، جرى استجوابه في منزله بقبرص يوم الخميس، مشيرا إلى أن إجابات مالك السفينة ناقلة شحنة نترات الأمونيوم، أحيلت إلى السلطات اللبنانية.

وكشف مصدر أمني آخر أن الشخص الذي أجرت سلطات قبرص معه المقابلة، هو رجل أعمال روسي يبلغ من العمر 43 عاما، ويدعى إيجور غريتشوشكين.

اقرأ المزيد:

انفجار بيروت يكسر فرحة إليسا ويعطل احتفالها بـ"صاحبة رأي"

2020 حزينة مع هيفاء وهبي.. أزمات مختلفة آخرها تدمير منزلها في بيروت

عروس بيروت تعود لموقع الانفجار وتلتقط صورا جديدة مع زوجها

بابا الروم الأرثوذكس يرسل خطاب تضامن لبطريرك أنطاكية بعد انفجار بيروت

أبو الغيط يتجه إلى بيروت غدا في زيارة تضامنية