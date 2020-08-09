عاجل.. ترامب يدعو لبنان لتحقيق كامل وشفاف في انفجار مرفأ بيروت

أعلن البيت الأبيض، أنَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعو لبنان لتحقيق كامل وشفاف بانفجار مرفأ بيروت حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وأضاف البيت الأبيض، أنَّ ترمب يدعو إلى احترام المتظاهرين السلميين في لبنان.

وأكّد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأحد، أن كل من يثبت تورطه في انفجار بيروت سوف تتم محاسبته وفق القانون.

وقال "عون" أمام مؤتمر المانحين لدعم لبنان، الذي دعت إليه باريس افتراضيًا عقب الحادث: "لقد التزمت أمام شعبي بتحقيق العدالة، إذ وحدها (العدالة) يمكن أن تقدّم بعض العزاء لأهل المفجوعين ولكل لبناني" وفقًا لوكالة أنباء "سبوتنيك".

وتاب: "التزمت أيضاً بأنّه لا أحد فوق سقف القانون، وأن كل من يثبت التحقيق تورطه سوف يحاسب وفق القوانين اللبنانية".

وأسفر انفجار 2750 طنًا من "نترات الأمونيوم" في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، عن سقوط 158 قتيلاً ونحو 6 آلاف جريح وعشرات المفقودين وشرد أكثر من 300 ألف شخص، وخلف الانفجار أضرارًا جسيمة ودماراً وخرابًا في مدينة بيروت.

إثر ذلك، توافد آلاف المتظاهرين إلى الساحة واندلعت مواجهات عنيفة بين المحتجين وعناصر مكافحة الشغب، ألقى خلالها المحتجون الحجارة على القوى الأمنية التي بادلتهم بإلقاء القنابل المسيلة للدموع.

كما عمد محتجون إلى اقتحام عدد من المباني في وسط بيروت وأضرموا النيران فيها، وفي المقابل، اقتحمت مجموعة من العسكريين المتقاعدين وزارات الخارجية والبيئة والاقتصاد، وتواصلت التوترات الأمنية مع اقتحام متظاهرين لجمعية المصارف الواقعة في وسط بيروت.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، اعتبر الرئيس اللبناني أنَّ المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية المرفأ تهدف لتضييع الوقت والقضاء يجب أن يكون سريعاً للتأكيد من هو المجرم.