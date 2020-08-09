محرم إنجه: لا نرى أي تطور في تركيا.. بل نرى سقوط أردوغان نفسه

أبدى عضو حزب الشعب الجمهوري والمرشح الرئاسي السابق، محرم إنجه، دهشته من حديث رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس الجمهورية التركي، رجب طيب أردوغان، الذي قال أمس إن الاقتصاد التركي في حالة تطور، وعلق قائلا إنه لا يرى تطورًا بل يرى سقوط أردوغان نفسه.

ووفقا للخبر الذي نشره موقع "يني تشاج"، سخر "إنجه" من حديث أردوغان حول ارتفاع مبيعات الثلاجات وغسالات الملابس والأطباق، قائلا إنه يأتي في سياق أخبار سارة بعيدًا عن قرارت تخص تقاعد سياسيين قريبا، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وأرردف أنه لا يوجد تطور يذكر في تركيا، لكن هذا بداية لانتهاء حكم أردوغان نفسه، وستستطيع أن تنهض تركيا بنهاية حكمه.

وتابع: "من ناحية يقولون للمنشقين عن حزب العدالة والتنمية (لا تقسموا الأمة) لكنهم يرون أن الانشقاق عن حزب الشعب الجمهوري شيئًا طبيعيا للغاية. ومن ناحية أخرى، فإن أولئك الذين تركوا حزب العدالة والتنمية هم أبطال الديمقراطية، وأولئك الذين لا يرتاحون لحزب الشعب الجمهوري هم أهل القصر. ولا فرق بينهم".