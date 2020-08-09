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قبل ذكرى رحيله بيومين.. أحمد العوضي يدعو لنور الشريف بالرحمة

كتب:

خالد فرج
08:30 م | الأحد 09 أغسطس 2020
أحمد العوضي

أحمد العوضي

أحيا الفنان أحمد العوضي الذكرى السادسة لرحيل الفنان نور الشريف قبل موعدها بيومين كاملين، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك".

ونشر العوضي صورة للشريف، وعلق عليها قائلاً: أستاذي والأب الروحي، ربنا يرحمك ويجعل قبرك نور يا نور".

وكان نور الشريف أول من أكتشف أحمد العوضي عام 2009 وأسند إليه أحد الأدوار في مسلسل "ما تخافوش"، وواصل دعمه له بإسناد دور أكبر في مساحته في الجزء الثالث من مسلسل "الدالي".

ويُعرض للعوضي حالياً مسلسل "شديد الخطورة" للمخرج حسام علي عبر منصة "watch it"، ويشارك في بطولته ريم مصطفي، رياض الخولي، حسني شتا، أحمد صيام، ناهد رشدي، حمزة العيلي ومحمود حجازي، من تأليف محمد سيد بشير وإنتاج "سينرجي".

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