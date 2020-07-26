أحمد العوضي: فخور باختياري لأولى انتاجات watch it في "شديد الخطورة"

أبدى الفنان أحمد العوضي سعادة بالغة إزاء نجاح مسلسله الجديد "شديد الخطورة"، الذي يُعد أولى انتاجات منصة Watch it الإلكترونية.

وقال العوضي، لـ "الوطن"، إنه يفخر بثقة شركة "سينرجي" في إسناد أولى إنتاجات المنصة إليه، بخاصة وأنها خصصت له ميزانية إنتاجية مرتفعة، مضيفا: "سعدت بتعاقدهم مع مخرج مهم بقيمة حسام علي وسيناريست رائع كمحمد سيد بشير، فضلاً عن التعاقد مع مجموعة من الأبطال الذين أضافوا لهذا العمل".

وينتمي مسلسل "شديد الخطورة" إلى نوعية أعمال الـ 7 حلقات، ومن المقرر تقديمه على مواسم خلال الفترة المقبلة، حيث تدور أحداثه في أجواء من الأكشن والإثارة، ويشارك في بطولته ريم مصطفى، رياض الخولي، أحمد صيام، ناهد رشدي، حسني شتا، محمود حجازي، خالد كمال.