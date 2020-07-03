بعد نجاحه في "شديد الخطورة".. محطات في مسيرة أحمد العوضي

مع بدء أولى حقات مسلسل شديد الخطورة على منصة watch it، من بطولة الفنان أحمد العوضي تصدر المسلسل قائمة التريندات بموقع البحث الشهير "جوجل".

وأشاد الجمهور بأداء "العوضي" في الحلقة الأولى من المسلسل، مقدمين له التهنئة في أولى بطولاته مع الدراما التلفزيونية.

وتستعرض "الوطن" أبرز محطات الفنان أحمد العوضي، والتي حققت نجاحا في الدراما التلفزيونية على مدار السنوات الماضية.

الدالي "الجزء الثالث" - 2011

كانت بداية أحمد العوضي التلفزيونية أمام الفنان الراحل نور الشريف في مسلسل "الدالي" الجزء الثالث، والذي عرض في عام 2011 وحقق نجاحا كبيرا.

ولفت "العوضي" الأنظار إليه بموهبته في تجسيد شخصية "ناصر الطايل"، والمسلسل من تأليف وليد يوسف وإخراج يوسف شرف الدين وشارك به عدد من كبار الفنانين "سوسن بدر، وفاء عامر، عزت أبو عوف وصلاح رشوان".

السبع وصايا - 2014

خلال موسم دراما رمضان عام 2014، جرى عرض مسلسل "السبع وصايا" من تأليف محمد أمين راضي وإخراج خالد مرعي وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

وشارك الفنان أحمد العوضي خلال أحداث المسلسل بتجسيده شخصية "محسن" ، وضم المسلسل مجموعة من الفنانين "رانيا يوسف، هيثم احمد زكي، هنا شيحة، صبري فواز ومحمد شاهين".

الحصان الأسود - 2017

عام 2017 شارك الفنان أحمد العوضي بمسلسل "الحصان الأسود" أمام الفنان أحمد السقا، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج أحمد خالد موسى، وجسد العوضي شخصية "مدحت واصل".

شارك في بطولة المسلسل "شيري عادل، صبري فواز، محمد فراج و أحمد بدير".

كلبش "الجزء الثالث" - 2019

عام 2019 شارك العوضي بمسلسل "كلبش - الجزء الثالث" والذي عرض في موسم دراما رمضان وجسد من خلاله شخصية "بروسلي" والتي حققت نجاحا كبيرا لدى الجمهور وجعلت له رصيد لديه.

وأكد "العوضي" من خلال تجسيد شخصية "بروسلي" موهبته الحقيقية، ويعد المسلسل محطة هامة في مشواره الفني.

أدى بطولة مسلسل "كلبش - الجزء الثالث" كل من أمير كرارة، هشام سليم، أحمد عبد العزيز، يسرا اللوزي وهالة فاخر، والمسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

الاختيار - 2020

خلال موسم دراما رمضان الماضي جرى عرض مسلسل "الاختيار" والذي يجسد حياة وبطولة الشهيد أحمد المنسي وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وشارك أحمد العوضي في المسلسل بتجسيده شخصية الإرهابي هشام عشماوي بواقعية شديدة محققا نجاحا في تجسيد الشخصيات المختلفة بفضل موهبته.

شارك في بطولة المسلسل "أمير كرارة، دينا فؤاد، سارة عادل، أحمد فؤاد سليم و محمود حافظ" ومن تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.