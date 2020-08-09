الخارجية السعودية: استمرار الهيمنة المدمرة لحزب الله يثير قلقنا

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أن استمرار الهيمنة المدمرة لحزب الله يثير قلقنا، حسبما أفادت قناة "العربية".

وقالت وزارة الخارجية السعودية: "نعرف سوابق حزب الله بتخزين مواد متفجرة في دول عربية وأوروبية" مضيفة، "الجميع يعرف سوابق حزب الله في تخزين مواد متفجرة بين المدنيين.

وأكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أهمية إجراء تحقيق شفاف في انفجار مرفأ بيروت.

وقال وزير الخارجية السعودي، إن المملكة من أوائل الدول التي قدمت مساعدات عاجلة للبنان.

وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأحد، أن كل من يثبت تورطه في انفجار بيروت سوف تجري محاسبته وفق القانون.

وقال عون أمام مؤتمر المانحين لدعم لبنان، والذي دعت إليه باريس افتراضيا عقب الحادث، "لقد التزمت أمام شعبي بتحقيق العدالة، فالعدالة وحدها يمكن أن تقدّم بعض العزاء لأهل المفجوعين ولكل لبناني" وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك.

وأضاف "التزمت أيضاً بأن لا أحد فوق سقف القانون، وأن كل من يثبت التحقيق تورطه سوف يحاسب وفق القوانين اللبنانية".