ألمانيا تحذر من استغلال حزب الله لكارثة انفجار بيروت

ما زالت تداعيات انفجار بيروت المدمّر الذي وقع الثلاثاء الماضي، مخلّفا 154 قتيلا وأكثر من 5000 جريح مستمرة حتى اليوم.

فقد حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم، من استمرار زعزعة استقرار لبنان، بعد الانفجار المروع، قائلاً في تصريحات لصحيفة "زاربروكر تسايتونغ" الألمانية: "نريد تقوية لبنان، لأن هذه الأزمة لا يجب استغلالها لفتح الباب أمام نفوذ أجنبي هناك"، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وذكر أن هناك بالفعل في لبنان أطرافا فاعلة غير حكومية ممولة من الخارج، مثل ميليشيا حزب الله، والتي يمكنها استغلال الفراغ الحالي.

كما أكد أن الكارثة تنطوي على مخاطر كبيرة لمزيد من زعزعة الاستقرار في لبنان، منوّها إلى أنه من السديد التفكير حاليا في عقد مؤتمر مانحين دولي قريبا لصالح البلد المنكوب.

ولفت إلى أنه من غير الممكن لدولة التغلب على مثل هذه الكارثة بمفردها.

وطالب المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بدراسة كيفية تقديم المزيد من المساعدات بتوفير الغذاء، وأماكن الإيواء، وإعادة بناء الميناء والمدينة.

يشار إلى أن الكارثة التي ألمت بمرفأ بيروت كانت قد أقارت غضبا عارما من اللبنانيين بوجه الطبقة السياسية، والذين عبروا عنه خلال زيارة الرئيس الفرنسي للبلد الموجوع.