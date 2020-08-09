مستقبل وطن كفر الشيخ يدعو للالتزام بالإجراءات الاحترازية في الانتخابات

أكد حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، اليوم الأحد، ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي قررتها الهيئة الوطنية للانتخابات داخل وخارج اللجان الانتخابية، تنفيذا لقرار الهيئة وتوجيهات الأمانة المركزية بقيادة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب والمهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام.

جاء ذلك عقب اجتماع بمقر الحزب بمدينة كفر الشيخ، حيث جرى التشديد على ضرورة الالتزام بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات وتنفيذ توجيهات قيادات الحزب، مؤكدا قيام أمانة التنظيم، بإنهاء جميع الترتيبات الخاصة بالعملية الانتخابية وغرفة العمليات الرئيسية بمقر الحزب بمدينة كفر الشيخ والغرف الفرعية بأمانات المراكز والوحدات الحزبية وغيرها.

يأتي ذلك في الوقت الذي كثفت فيه أمانات الحزب بالمحافظة والمراكز جهودها لدعم مرشحي الحزب بالمحافظة على المقاعد الفردية وهم اللواء حسن البحيري رقم 1 رمز القلم وأشرف ممدوح عبدالونيس رقم 2 رمز الكتاب والمهندس علي العجواني رقم 3 رمز سنبلة القمح، بالإضافة إلى دعم مرشحي القائمة الوطنية ويمثلها في المحافظة المهندس عز الدين جودة والمهندس عبدالسميع يوسف والدكتورة سلوى الحداد.

ودعا الدكتور وائل سرحان، أمين شباب الحزب بالمحافظة، الشباب بأن يكونوا قدوة لباقي الشباب في تحقيق أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات، مؤكدا أن مشاركة الشباب في الانتخابات سيكون لها دور كبير في حسم الموقف لمرشحي الحزب.

وعقدت أمانة المراة بالمحافظة برئاسة الدكتورة حنان قنديل، بعقد اجتماع موسع لجميع الأمانات وجرى إصدار التكليفات الخاصة بيومي الانتخابات، والتي تؤكد على أهمية الحشد الاحترازي مع ضرورة الالتزام بمرشحي الحزب والقائمة الوطنية وعدم الاستماع للشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة الاستقرار، خاصة أن الجميع يعرف من وراء هذه الشائعات والكل يسعى لاستكمال الاستحقاقات الانتخابية والحفاظ على مسيرة الديمقراطية.