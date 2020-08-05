صور.. "مستقبل وطن" ينظم مؤتمرا لدعم مرشحيه بكفر الشيخ

نظم اللواء حسن البحيرى، مرشح حزب مستقبل وطن في كفر الشيخ على المقعد الفردي، لقاءً مع أهالي قرية أبومندور التابعة لمركز دسوق، وذلك في إطار الدعاية الانتخابية التي يقوم بها مرشحي الحزب قبيل انتخابات مجلس الشيوخ.

وخلال اللقاء، بحث المرشح على المقعد الفردي، مشاكل القرية واستعدادات الاهالى للانتخابات، مؤكدا على دعمه للأهالي ومحاولته حل مشاكلهم بالتعاون مع زملائه من أعضاء مجلس النواب.

فيما نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ، مؤتمرًا انتخابيًا فى قرية" الكفر الشرقي" بمركز الحامول، لدعم مرشحى الحزب بمجلس الشيوخ.

وألقي المهندس عبد الحميد دمرداش، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالأمانة المركزية، وعضو مجلس النواب، كلمة أكد فيها على أهمية الحشد فى الانتخابات يومي 11و12 أغسطس الجاري، مؤكدًا أنه فى حالة الحشد المطلوب، يمكن نجاح مرشحي الحزب من الجولة الأولى، وإنهاء الصراع مبكرًا.

وراهن دمرداش، على وعي أهالي المحافظة وقدرتهم على اختيار خير من يمثلهم وهم مرشحو الحزب.

أكد المحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم بالمحافظة، على أهمية ودور كل مواطن محب لحزب مستقبل وطن، فى حشد مؤيديه لمرشحى الحزب الثلاثة، مشيرًا إلي أنه لا بديل عن إنتخاب الثلاثى الفردى دون مواربة، بالإضافة إلى القائمة الوطنية، بما يؤكد الالتزام الحزبى الكامل.