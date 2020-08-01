برلمانيون حاليون يدعمون مرشحي "مستقبل وطن" بكفر الشيخ والإسكندرية ودمياط

نظم برلمانيون حاليون في محافظات الإسكندرية ودمياط وكفر الشيخ مؤتمرات لدعم مرشحي حزب مستقبل وطن في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، والمقرر لها يومي 11 و12 أغسطس الجاري.

ففي الإسكندرية،عقد حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، برعاية النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالمحافظة، اجتماعاً تنظيميًا غرب الإسكندرية لدعم مرشحي الحزب بالمحافظة خلال انتخابات مجلس الشيوخ القادمة والمقرر لها يومي 11 و12 أغسطس.

والمرشحون هم: على المقاعد الفردية سامح الشيمي، رمز الكتاب، سعد عبد المولى، رمز سنبلة القمح، علاء جاد، رمز القلم، السيد جمعة، رمز السلم، محمد حمزة، رمز المسدس، نشأت متري، رمز قناة السويس، بالإضافة إلى القائمة الوطنية "من أجل مصر".

ففي العامرية، عقدت أمانة العامرية أول اجتماعًا تنظيميا بناء على توجيهات النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالإسكندرية، وتحت إشراف العمدة منصور حموده علواني، أمين الدائرة، مع أمناء الوحدات الحزبية بقرى النهضة وحضور لفيف من القيادات وكبار العائلات بالنهضة، وهيئه مكتب أمانة العامرية أول وكوادر الحزب بالنهضة.

وشدد العمدة منصور على أهمية الالتزام الحزبي ودعم مرشحي الحزب بكل الامكانات الممكنة خلال الاستحقاق الانتخابي القادم "مجلس الشيوخ"، مضيفًا أن الانتخابات جاءت في وقت ضيق جدًا من حيث الدعاية واللقاءات، في ظل جائحة كورونا، مطالبًا بضرور الحشد للمرشحين الفردي من رقم (1) إلى (7)، بالإضافة إلى مرشحي القائمة الوطنية.

وأكد أن المرشحين يحظون بتقدير واحترام الجميع، مطالبًا بالحشد والوقوف خلف مرشحي الحزب، والذهاب إلى لجان الانتخاب بكثافة؛ لاستكمال مؤسسات الدولة التشريعية، مشددًا على ضرورة التكاتف في تلك المرحلة ودعم مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ، وأهمية المشاركة الفعالة في الانتخابات.

وفي قسم ثان المنتزة، تم عقد اجتماع تنظيمي بحضور جميع أعضاء هيئة مكتب القسم وأمناء الوحدات الحزبية وبحضور كل من المهندس محمد صبري أبو إبراهيم، وإيهاب أبوكليلة، ونشأت متري، المرشحين لمجلس الشيوخ، والنائب حسين خاطر، والنائب سامح السايح، والنائب أبوالعباس فرحات، والنائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، وبعض القيادات بالمنتزة.

وأكد المهندس محمد صبري، أمين الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والمرشح ضمن القائمة الوطنية "من أجل مصر" بالدائرة الرابعة غرب الدلتا، على ضرورة توجيه رسالة بتماسك الصف الداخلي المصري تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في وجه التحديات التي تواجه الدولة المصرية سواء فيما يتعلق بالأزمة الليبية غربًا أو أزمة سد النهضة جنوبًا، أو تأثير أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد عالميًا، بالإضافة إلى استكمال بناء المؤسسات الدستورية والقانونية وارساء قواعد العملية الديموقراطية في مصر.

وأوضح صبري أهمية الالتزام الحزبي خلال هذه المرحلة فهو حجر الزاوية في أي كيان تنظيمي، وعمل منظم، مؤكدًا أن الحزب قادر بأعضائه من الوصول إلى الصندوق وسنوصل رسالة للجميع أن حزب مستقبل وطن بقياداته متواجد على الأرض ويستطيع حشد مؤيديه.

وأشار إلى أن الحزب ليس بجديد على الشارع المصري، ولكنه كان متواجدًا وبقوة خلال الفترة السابقة سواء أثناء فترة الاستحقاقات الوطنية في انتخابات الرئاسة والاستفتاء على التعديلات الدستورية، ومع المواطنين في جميع الأزمات التي واجهتهم خلال الفترة الماضية كجزء من الدور الاجتماعي الذي يلعبه الحزب.

وشدد رمضان حسين، أمين دائرة ثان المنتزة، على ضرورة التزام جميع أعضاء الحزب خلال هذه المرحلة بالدعم الكامل والمطلق لمرشحي الحزب خلال انتخابات مجلس الشيوخ، مطالبًا جميع الحاضرين بضرورة الحشد للمرشحين الفردي من رقم (1) إلى (7)، بالإضافة إلى مرشحي القائمة الوطنية.

وأكد أن الحزب اختار أفضل المرشحين وكل مرشح له بصمته الواضحة في دائرته، وفى جميع أقسام المحافظة، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ سيكون له دور كبير خلال المرحلة القادمة، متمنيا النجاح لمرشحي الحزب الذين لن يدخروا جهدًا في خدمة الوطن، وأهالي الدائرة.

وفي محافظة القليوبية، أعلن عدد كبير من نواب المحافظة دعمهم لقائمة مرشحي إئتلاف الأحزاب الوطنية بقيادة مستقبل وطن والتي تضم 5 مرشحين للحزب وبوسريع غمام مرشح حزب الشعب الجمهوري رقم 6 رمز الصاروخ وشارك نواب القليوبية، ومعظمهم من أعضاء مستقبل وطن في مؤتمرات الدعم والتأييد لمرشحي التحالف، مؤكدين أن مجلس الشيوخ هو امتداد لمجلس النواب وسيكون غرفة تشريعية نيابية جديدة.

وانتشرت لافتات من النواب تعلن تأييدهم للمرشحين ومساندتهم في ميادين القليوبية.

وأكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مؤتمر دعم التحالف بأجهور الكبرى بطوخ إن من يقول أن النواب يعملون لمصالحهم مغرض، مشددا "اقسم بالله ما في أي نائب يقدر يعمل مخالفة ولا أحد فوق القانون".

وقال النائب مجدي سيف عن مركز بنها، في مؤتمر بالمدينة، إنه لايوجد ما يشاع عن أن مرشحي الائتلاف ناجحين من قبل الانتخابات، مؤكدا أن الذهاب لصندوق الاقتراع هو ما ينجح أي مرشح

وفي سياق متصل، أعلن بعض نواب البرلمان الحالي، دعمهم لمرشحى مجلس الشيوخ بمحافظة كفر الشيخ، واستضاف النائب عبد الحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب عن قائمة من أجل مصر، مؤتمراً جماهيراً لمرشحي حزب مستقبل وطن الـ 3 بحضور قيادات الحزب، مؤكداً دعمه لمرشحي الحزب، كما أعلن النائب سيد أحمد عيسى، عضو مجلس النواب عن دائرة دسوق- قلين، دعمه لمرشحي مستقبل وطن، وشارك عيسي في طباعة بعض اللافتات لمرشحي الحزب.

كما أعلن النائب عن دائرة "الحامول - بيلا"، اللواء إبراهيم القصاص، دعمه للواء دكتور عبد العزيز قطاطو، مرشح حزب حماة وطن، وظهر معه في جولات متعددة خلال الأيام الماضية، ونظم لقاءات مع أهل الحامول طالباً دعم قطاطو.