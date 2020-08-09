الجامعة العربية: لا توجد جهة خارجية ستشرف على المساعدات المقدمة للبنان

كشف السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، تفاصيل اجتماع فرنسا، الذي جرى اليوم الأحد، بشأن الأوضاع في لبنان، موضحًا أن الدول المشاركة في المؤتمر تعاهدت بتقديم مساعدات لإعادة الإعمار لبنان رغم وجود خلافات سياسية بين عدة دول والحكومة اللبنانية.

وأضاف "زكي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن الجامعة العربية لا تستطيع إجراء تحقيق منفصل في لبنان، لكنها تستطيع التواصل مع الشخصيات العربية المعنية التي تستطيع إجراء التحقيق إذا أرادت بيروت.

وأشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إلى أن الجامعة متواجدة وجاهزة للمشاركة في أي تحقيق جاد عن بيروت، كما أن المجتمع المدني في لبنان قوي ويلعب دورا كبيرا في المجال الصحي، موضحًا أنه لا توجد جهة خارجية ستشرف على المساعدات الخارجية إلى لبنان.

وأوضح أن كل دولة أو جهة مانحة ستوجه المساعدات عبر منظمات المجتمع المدني، كما أن لبنان ترحب بفكرة تولي بعض الدول إعادة إعمار مناطق بعينها، موضحًا أن أحمد أبو الغيط، تفقد موقع الانفجار في بيروت، لمعرفة حجم الحادث عن قرب، فالانفجار تسبب في حفرة عمقها أكثر من 40 مترا.

وأردف زكي، أن الوضع السياسي في لبنان أفرز انفجار مرفأ بيروت، بينما المنظمات المدنية في لبنان تعمل على إصلاح المنازل المتضررة في انفجار مرفأ بيروت.