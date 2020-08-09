تعرض نيكول سابا لاكتئاب بسبب أحداث لبنان

تعرضت المطربة نيكول سابا لحالة من الاكتئاب بعد تفجيرات لبنان التي راح ضاحيتها العشرات، وكتبت عبر صفحتها على "تويتر": "اكتئاب".

وكانت نيكول نشرت أمس بوست تنعي فيه ضحايا تفجرات لبنان قائلة "شباب متل الورد الله يطمن قلب اهاليهن عليه شو هالقهر هيدا مش مسموح يلي عم بصير مش مسموح!! الله ينتقم من يلي كان السبب ولك المشنقة قليلة عليهن!!".

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري نتيجة حريق طال العنبر الذي يحتوي على مواد مفرقعة لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.