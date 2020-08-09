التعليم عن تظلمات الثانوية: متجيش تقولي أنا واخد 3 درجات والمفروض 4

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، إن عدد تظلمات الطلاب الثانوية العامة وصل إلى 12 ألف تظلم منهم 5418 تظلما للغة العربية، وهو الأعلى مقارنة بالمواد الأخرى.

وأضاف "حجازي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، "التكدس على الشبابيك مش حابه، والتكدس دة سببه إن الناس عاوزة تدفع مبلغ رسوم التظلم في مكتب فوري بالكنترول، بالرغم إنها ممكن تدفع في أي مكتب فوري أو في البنوك".

وأوضح أنه سيتم تحميل نموذج الإجابات النموذجية على موقع الوزارة بعد يوم أو يومين، ناصحا الطلاب عند إطلاعهم على التظلمات "متجيش تقولي أنا واخد 3 والمفروض كنت آخد 4 ده إعادة تقدير والمقدر لا يقدر".

وأشار إلى أن هناك أجزاء عند مراجعتها يمكن أن يحصل الطالب على درجة مستحقة، "لو واحد شاطب على إجابة لكنها مقروءة وكاتب إجابات في المسودة ومحدش خد باله منها".