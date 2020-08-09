يبدأ العام الدراسي الجديد بالجامعات.. تعرف على التعليم الهجين

يشهد العام الدراسي الجديد تطبيق"التعليم الهجين"، تصريحات للدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أدلى بها اليوم عقب استقبال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، له بحضور وزير التربية والتعليم حول خطة العام الدراسي الجديد.

ومن المقرر أن يقوم هذا النظام على المزج بين التعلم وجهاً لوجه، والتعلم عبر الإنترنت، حيث جرى اعتماده على نطاق واسع عبر التعليم الجامعي مع إشارة بعض العلماء في الخارج إلى أنه "النموذج التقليدي الجديد للتعليم" أو "الوضع الطبيعي الجديد للتعلم"، بحسب تصريحات عبدالغفار.

ما هو التعليم الهجين؟

التعليم الهجين هو عملية الدمج بين المحاضرات المباشرة داخل الجامعة ووقوف المحاضر أمام طلابه والتفاعل وجها لوجه معهم، وبين التعليم عن بعد وذلك عن طريق كورسات معدة يتولى الطالب تسجيل بياناته بها، ليتمكن من دراسة الكورس عن بعد بساعات معتمدة كل طالب، وفقا للدكتور طارق مسعد، الخبير التربوي الدولي ومدير مركز مصادر التعلم والإبداع التربوي بإدارة شرق الإسكندرية.

وأضاف مسعد لـ"الوطن" أنه وفقا لهذا النظام التعليمية يكون اجتياز الاختبار الخاص بكل كورس مفردا، وهذا ما قامت به شركات كبرىفي التعليم عن بعد، ويجري منح شهادات معتمدة دولياً، وهي تجربة ناجحة مطبقة في كثير من الدول.

وضرب المعلم التربوي الدولي مثالًا على هذا النوع التعليمي، بشهادة الاعتماد الدولي كمعلم خبير دولي معتمد بالتعاون بين شركة مايكروسوفت مع اليونسكو، لافتا إلى أن نجاج التجربة يرجع إلى تلبية الكورس لاحتياجات المتعلم بطريقة جاذبة ومقاطع فيديو ثرية يرجع إليها الطالب في أي وقت.

عبدالغفار: كل جامعة ستعمل على تقييم بنيتها التحتية خلال شهري أغسطس وسبتمبر

وأوضح عبد الغفار أنَّ كل جامعة ستعمل على تقييم بنيتها التحتية خلال شهري أغسطس وسبتمبر، للتعرف على موقف الانتهاء من كل التجهيزات ومتطلبات البنية التحتية لمراكز الاختبارات الإلكترونية، وتذليل أي عقبات تعوق سرعة إنجاز الأعمال.