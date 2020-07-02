هالة سرحان تهنئ كارول سماحة بكليبها الجديد: إبداع فني معجون بالثقة

هنأت الإعلامية هالة سرحان عبر حسابها بتويتر المطربة كارول سماحة بكليبها الجديد.

وكتبت هالة "كليب كارول سماحة إخراج بتول عرفة جرعة تفاؤل وقوة وبهجة يا سلام لما الست تقفش الرجل بيبقي شكله وحش الشاشة كلها إشراق وجمال وطاقة إيجابية وتألق وخفة دم شاشة راقية ممتعة في زمن الكورونا احنا عايزين من ده كتير. ابداع فني معجون بالثقة والأمل".

تم تصوير كليب كارول في مصر بعدد من الأماكن السياحية مع المخرجة بتول عرفة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.الكليب تجربة خاصة ومختلفة تخوضها كارول سماحة، حيث تغني باللغتين العربية والفرنسية، وذلك بالتعاون مع شركة الإنتاج "لايف ستايلز ستوديوز"، في أول تعاون بينهما.