الصحة" تعلن زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا لليوم الثالث.. والوزيرة تعلق

أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 178 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 17 حالة جديدة.

ويعتبر اليوم هو الثالث الذي يرتفع منحنى عدد الإصابات لفيروس كورونا، بعد أن سجلت وزارة الصحة أقل عدد إصابات يوم 4 أغسطس حيث سجلت الوزراة 112 حالة ثم ارتفعت الحالات بعد ذلك نسبيا فسجلت يوم 6 من هذا الشهر 131 حالة ثم ارتفعت بعدها لتسجل 141 حالة ثم أمس 167 حالة واليوم 178 حالة.

وعلقت الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان، عن ارتفاع عدد الإصابات مرة أخرى، وقالت إن زيادات التجمعات خلال عيد الأضحى كان سببا في ذلك وشددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي تحسبًا لزيادة أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

ووجهت الوزيرة خلال بيان للوزارة اليوم عددًا من النصائح التي ينبغي على المواطنين اتباعها خلال فترة الترقب والحذر الحالية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال تجنب التجمعات العائلية والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة، على ألا تقل مسافة التباعد عن 1 متر، والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات الخاصة بكيفية ارتدائها والتخلص الآمن منها.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 95492 حالة من ضمنهم 52678 حالة تم شفاؤها، و5009 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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