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مستشارة وزيرة الصحة: مصر ستشارك في تجارب أبحاث كورونا الشهر المقبل

كتب:

محمد عزالدين
09:26 م | الأحد 09 أغسطس 2020
الدكتورة نهى عاصم

الدكتورة نهى عاصم

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للبحوث، إن تجارب اللقاحات تتم على مستوى العالم، ووزارة الصحة تتابع هذه التجارب، لأخذ خطوات استباقية للمشاركة في تلك اللقاحات، موضحة أن عدد التجارب تتجاوز 100 على مستوى العالم ولكن معظمها تجارب معملية.

وأضافت "عاصم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن هناك بعض اللقاحات التي وصلت لمرحلة التجربة الإكلينكية، وعددها حوالي 21 لقاح، بينما اللقاحات التي وصلت للمرحلة الثالثة، 3 أبحاث، موضحة أن الوزارة تتواصل مع تلك الجهات مثل جامعة أكسفورد والصين لكيفية مشاركة مصر في تلك الأبحاث وتصنيعها.

وأوضحت أن مصر ستشارك في تجارب الأبحاث بالنسبة للأمصال خلال الشهر المقبل، ويتم تجربة هذه الأبحاث على آلاف الأشخاص، مؤكدة أنه لن يتم تجربة دواء أو مصل إلا بعد التأكد من أنه آمن، لافتة إلى أن نتائج التجارب ستستغرق وقتا.

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