رئيس التحرير

محمود مسلم

الصحة التونسية تسجل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتب:

أ ش أ
10:04 م | الأحد 09 أغسطس 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا

إجراءات مكافحة فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 12 إصابة محلية ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس إلى 1697 حالة مؤكدة.

وأوضحت الوزارة، في بيانها حول الوضع الوبائي للفيروس، حسبما أفادت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، أنه بعد إجراء 1283 تحليلا مخبريا، من بينها 17 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين، جرى تسجيل 26 تحليلا إيجابيا، من بينهم 19 حالة إصابة جديدة، 12 منها محلية، و7 حالات إصابة وافدة، و7 تحاليل إيجابية لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس.

اقرأ المزيد:

تونس تسجل أول إصابة محلية بـ كورونا بعد نحو شهرين

يوميات كورونا في المغرب العربي.. ارتفاع إجمالي إصابات تونس إلى 1319

تونس تدرس تفعيل إلزامية ارتداء الكمامة لتطويق انتشار كورونا

فيروس كورونا ينتشر مجددا في تونس بعد إعلانها الانتصار عليه