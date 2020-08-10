منى أبو حمزة ترفض منصب وزير الإعلام اللبناني

رفضت الإعلامية منى أبو حمزة، منصب وزيرة الإعلام اللبناني، وذلك بعد استقالة الوزيرة منال عبدالصمد.

وعلقت منى عبر تويتر قائلة: "موضوع الوزارة غير وارد، مكاني بين الناس، ياسمين ليست بأغلى من ألكسندرا وسحر، وأيمن وإياد ليسوا بأغلى من جو وعلي، بحبكم كلكم يعني كلكم".

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري نتيجة حريق طال العنبر الذي يحتوي على مواد مفرقعة لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.

وكلّف الرئيس اللبناني ميشال عون، القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بالعمل على معالجة تداعيات الانفجار الكبير الذي وقع بالميناء البحري للعاصمة بيروت، وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة من العاصمة والضواحي لضبط الأمن.