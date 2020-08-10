رامي عياش يعلن رفضه منصب وزير الإعلام اللبناني

أعلن المطرب اللبناني رامي عياش رفضة لمنصب وزير الاعلام اللبناني بعد استقالة الوزيرة منال عبد الصمد.

وكتب رامي عبر "تويتر"، "أنا لست بديلًا عن أي وزير.. ورفضت ذلك سابقا، والبديل يجب أن يحترم كرامات الناس ودماء الناس ‏اليوم، بدل إنقاذ الناس وإيقاف الغرق نقوم بترتيب المقاعد على سفينة غارقة".

وأضاف: مستقبلنا جميعًا مهدّد و 300 ألف من أهلنا مفقودون تحت الانقاض، المطلوب بناء متكامل ينقذنا من هذا الركام وتلتف حوله الناس ويستعيد ثقة العالم بلبنان منارة هذا الشرق.

ووقع انفجار هائل في أحد عنابر ميناء بيروت البحري نتيجة حريق طال العنبر الذي يحتوي على مواد مفرقعة لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.