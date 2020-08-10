أمل عرفة لـ"الوطن": وهم إصابتي بـ كورونا كان كابوسا مزعجا

أكدت الفنانة السورية أمل عرفة أنها عانت لفترة من وهم إصابتها بفيروس كورونا إلى أن ثبت العكس.

وقالت أمل لـ"الوطن": الحمد لله موضوع إصابتي بكورونا كان كابوس مزعج فكل الأعراض التي كانت تلازمني أثبت جميع الأطباء أنها كورونا إلى أن أجريت مسحة كورونا وثبت سلبية التحاليل.

وأضافت أمل: موضوع كورونا أظهر لي حب زمايلي وجمهور لي فكل محبتهم كانت بمثابة الأيدي الحنونة بالنسبة لي فشكرا لكل من غمرني بحبه في تلك الفترة العصيبة.

وكانت أعلنت امل عبر فيسبوك إصابتها بكورونا قائلة "بما إني بنت حلال وبآمن بإرادة الله فأنا قوية وعم اتعامل مع حالتي وكأنها كريب عادي، رغم أنو الألم كافر، أنا بخير واللي كاتبو الله بدو يصير".

وأضافت، "الكمامة كانت رفيقتي السبيرتو والمعقمات والكلور تقريبًا كانوا برفاناتي المفضلة، مخالطة لم أخالط لذلك ما فيه داعي مخلوق صدفني بالشارع يقلق من أي عدوى، كورونا سنصاب به جميعًا، انتبهوا ع الكبار بالعمر.. انتبهوا ع أصحاب الأمراض المزمنة.. انتبهوا من الاستهتار".

وتابعت، "بعد أيّام رح أتعافى بإذن الله وارجع كمل تصوير، استمعتو كل عمري بقول الحياة مزحة مرات بتكون بايخة، نحنا ضيوف وبس.. وهي قناعتي قبل الكورونا .. شكرًا للأطباء المتواصلين على مدار الساعة معي يللي عم يعملوه منع الفيروس من الوصول إلى الرئة، وكله معتمد على المناعة الثقة الطب العلم والإيمان، كورونا أنا قوية".