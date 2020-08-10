قاسم نجار: زواج الفنان محمد عساف بعيدا عن أعين وسائل الإعلام

أعلن الفنان الفلسطيني قاسم نجار عن زواج الفنان محمد عساف خلال الساعات الماضية بعيدا عن أنظار الإعلام والصحافة.

وكتب قاسم عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "وأخيرا خبر حلو بـ2020، أبارك لصديقي وأخي محمد عساف بمناسبة زواجه بارك الله لكما وجمع بينكما على الخير والسعادة".

كان عساف قد خطب من قبل الإعلامية الفلسطينية لينا قيشاوي ولكن الخطبة لم تستمر كثيرا وفسخت قبل إتمام عامها الأول.

وأدى المطرب الفلسطيني محمد عساف، أغنية شعبية مصرية، وذلك خلال حواره في برنامج "ON SET"، والذي يُعرض على شاشة "ON E"، مع الإعلامية شيرين حمدي.

وأدى موال "التلميذ والأستاذ"، الذي تقول كلماته: "تلميذ وقال للقلم اكتب كمان للأستاذ .. كتب القلم يا ناس بكلام كتير إعجاز.. أصل الحكاية لتلميذ ويا أستاذه.. التلميذ قليل الأصل واتحكم في أستاذه.. عمل عمايل غلط ماهو أصله مش باقي .. مش عارف إن الدنيا فيها لقى وتلاقي .. كان فاكر إن القرش راح يفضل معاه باقي".

وأوضح عساف، أنه جاهز للغناء في مصر وكان لديه ثلاث مشاركات في الأوبرا لمدة ثلاث سنوات على التوالي، مضيفًا: "أنا حاضر وجاهز وعاوز أقول مفيش مشكلة عندي في الفلوس، بس أتمنى أحضر وأشارك في مهرجانات عديدة في مصر".