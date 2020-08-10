البحرية التركية ترسل سفينة لإجراء مسح زلزالي شرق المتوسط

أصدرت البحرية التركية إخطارا ملاحيا، ذكرت فيه أنّ السفينة التابعة لها "عروج ريس"، ستجري عمليات مسح زلزالي في شرق البحر المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين.

ومن المرجح أن تزيد الخطوة حدة التوتر في شرق المتوسط، بين تركيا من جهة وعدد من دول المنطقة من جهة أخرى، على رأسها اليونان وفقا لقناة "سكاي نيوز عربية".

والبلدان على خلاف بشأن المطالب المتداخلة بموارد النفط والغاز في المنطقة.

وتسبب إخطار مماثل الشهر الماضي في إثارة خلاف بين الجانبين، تم نزع فتيله بعد تدخل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

لكن الرئيس التركي طيب أردوغان، قال الجمعة إنّ تركيا استأنفت أعمال التنقيب عن الطاقة في المنطقة، لأن اليونان لم تف بوعودها بشأن هذه المسألة.

وتكون عمليات المسح الزلزالي عادة جزءا من الأعمال التمهيدية للبحث والتنقيب عن الهيدروكربونات، كما أنّ تركيا واليونان على خلاف حول قضايا مثل التحليق فوق بحر إيجة وقبرص المقسمة عرقيا.