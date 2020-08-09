فيديو.. المرصد السوري: تركيا تجند مرتزقة في ليبيا عبر سماسرة

تواصل تُركيا تجنيد مئات الشباب لإرسالهم لجبهات القتال في ليبيا، فذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تجنيد المرتزقة من جانب تركيا يحدث عبر "سماسرة" حيث يتقاضى الشخص ما بين 100 إلى 300 دولار مقابل إقناع المقاتل الواحد بالذهاب للقتال في ليبيا، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وأوضح التقرير، أن عملية تجنيد المرتزقة مستمرة على قدم وساق وتتم بشكل خاص داخل مخيمات اللاجئين ضمن مناطق نفوذ الفصائل ‏السورية الموالية لتركيا استغلالا لحاجة سكانها المادية السماسرة يقنعون الرجال والشباب من المخيمات بالإضافة إلى المقاتلين السابقين بالذهاب إلى ليبيا للقتال تحت لواء تركيا مقابل الحصول على مبالغ مادية تصل إلى 2000 دولار شهريا ووعود بالحصول على الجنسية التركية.

وكشف المرصد السوري عن وصول دفعات جديدة من المرتزقة السوريين آخرها يتألف من 300 مقاتل من ميليشيات فصيل السلطان مراد وفرقتي الحمزة والسلطان سليمان شاه، فبحسب إحصاءات المرصد السوري فقد بلغت أعداد المرتزقة الذين سافروا إلى الأراضي الليبية إلى 17300 مرتزق سوري وأكثر من 10 الآف إرهابي من جنسيات غير سورية ينتمي بعضهم لتنظيمات إرهابية مثل داعش والقاعدة.