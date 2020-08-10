سعر الدولار اليوم الاثنين 10-8-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري وفق التعاملات الصباحية التي وردت اليوم الاثنين 10 أغسطس الحالي على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجّل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 15.94 جنيه للشراء، و16.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.