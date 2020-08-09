البنوك تفتتح تعاملاتها باستقرار سعر الدولار
كتب:
جهاد الطويل
10:21 ص | الأحد 09 أغسطس 2020
افتتحت البنوك تعاملاتها اليومية دون تغير فى سعر صرف الدولار، مقابل ليستقر عند 16.01 للبيع مقابل 15.91 جنيه للشراء في بنوك: "الأهلي المصري، مصر، المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، التجاري الدولي، المصرف العربي الدولي، الإسكندرية".
وجاءت بنوك "مصرف أبوظبي الإسلامي، المصري الخليجي، مصر إيران للتنمية، الكويت الوطني، الاستثمار العربي، الأهلي المتحد، التعمير والإسكان"، الأعلى سعرا للبيع، ليباع بـ16.04 جنيه، مقابل 15.94 جنيه للشراء أي بفارق 3 قروش عن عدد من البنوك.