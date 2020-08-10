"اتش سي" تتوقع تثبيت "المركزي" لسعر الفائدة الخميس

توقعت إدارة البحوث بشركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس المقبل.

وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بالشركة، إن معدلات التضخم ما زالت تحت السيطرة، حيث جاءت أقل من التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (+/- 3%) للربع الأخير من 2020، كما جاءت أقل من توقعات الشركة في وقت سابق عند 6.6% في شهر يونيه على أساس سنوي.

وأرجعت ذلك إلى انخفاض الطلب من قبل المستهلك بسبب ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض ثقة المستهلك، وأضافت: توقعنا بتأخر التعافي في قطاع السياحة، ما دفعنا لخفض معدلات التضخم المتوقعة للنصف الثاني من 2020 لتصل إلى 6% تقريبا على أساس سنوي من 8% تقريبا في توقعاتنا السابقة. لكن نبقى حذرين فيما يخص توقعاتنا لمعدلات التضخم نظرا لاحتمال وقوع صدمات في حجم المعروض من السلع.

وتوقعت إدارة البحوث متوسط معدل التضخم الشهري عند 0.8% للنصف الثاني من 2020، أي أعلى من النصف الأول من العام الذي حقق 0.4%. في شهر يونيه من هذا العام.

وأشارت "دوس" إلي خروج رأس المال الأجنبي من سوق الخزانة المصري بقيمة 17 مليار دولار مما أدى إلى زيادة الفجوة التمويلية المحلية في مصر للسنة المالية 19/20 لقيمة 21 مليار دولار تمثل 6% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي وصعد بالدين الأجنبي لمصر إلى 125 مليار دولار في يونيه، من 109 مليار دولار العام الماضي بحسب تقديرات إدارة البحوث.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري ثبتت سعر الفائدة في اجتماعها الأخير في 25 يونيو للمرة الثالثة بعد قرار الخفض 300 نقطة أساس الذي أعلنته في اجتماعها الطارئ يوم 16 مارس من هذا العام.

وتصاعد التضخم السنوي ليحقق 5.7% في شهر يونيه من 4.7% في الشهر السابق مع تضخم شهري طفيف عند 0.1%، على أساس شهري مقارنة بشهر مايو حيث لم يُظهر أية زيادة شهرية وفقا لما أعلنه الجهار المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.