صحيفة إماراتية تطالب بتحرك أممي لمنع كارثة ناقلة النفط صافر

دعت صحيفة البيان الإماراتية، إلى تحرك جميع دول المنطقة والعالم واللجوء إلى الأمم المتحدة والجهات الفاعلة، لإلزام الحوثيين بالسماح بتقييم أضرار ناقلة النفط المتهالكة صافر والبدء فورا بتفريغها ومعالجتها قبل أن تحل الكارثة وتطال الجميع.

وكتبت الصحيفة الإماراتية، في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان: "حتى لا تتكرر الكارثة"، أنّ الكارثة التي حلّت بلبنان، إثر انفجار ميناء بيروت، أساسها وسببها الرئيسي هو الإهمال والاستهتار، وكانت نتائجها المروّعة التي رآها العالم، هي مئات الضحايا وآلاف الجرحى، ومئات آلاف المشرّدين، وخسائر اقتصادية تقدّر بمليارات الدولارات.

وأشارت البيان، إلى أنّ هذه الخسائر البشرية والاقتصادية لم تكن لتقع لو تمت معالجة أمر الشحنة المخيفة من "نترات الأمونيوم"، موضحة أنّه على جميع دول المنطقة والعالم التحرّك فورا للضغط على الحوثيين، بهدف معالجة أمر ناقلة النفط صافر والتي ترسو منذ 5 سنوات قبالة السواحل اليمنية، وتحوي نحو مليون ونصف المليون برميل من النفط الخام، إذ إنّ هذه الناقلة قنبلة موقوتة تهدد ليس اليمن فحسب، وإنّما دول المنطقة ككل والبيئة في البحر والبرّ بسبب مخاطر التسّرب النفطي من الناقلة المتآكلة.