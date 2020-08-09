اليمن: خزان صافر سيتسبب بكارثة أسوأ بعشرات المرات من انفجار بيروت

أعلن وزير الإعلام اليمني، أن خزان صافر سيتسبب بكارثة أسوأ بعشرات المرات من انفجار بيروت، حسبما أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل.

وأضاف وزير الإعلام اليمني، أن الحوثيون يتجاهلون المطالب الدولية بشأن خزان صافر.

وجددت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، اتهامها لميليشيات الحوثي، بإفشال الاتفاق الخاص بتقييم ومعالجة ناقلة صافر النفطية، الراسية قبالة سواحل الحديدة، غربي اليمن.

وتعد ناقلت صافر "قنبلة موقوتة" حيث تحوي على متنها أكثر من مليون برميل نفط خام، ومعرضة للخطر نظرًا لاستمرار رفض ميليشيات الحوثي منذ خمس سنوات، السماح لفريق أممي بتفريغها وصيانتها.

وقال البيت الأبيض، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "لقد فشل الحوثيون في التوصل لاتفاق يسمح لفريق الأمم المتحدة بالوصول إلى خزان النفط صافر".