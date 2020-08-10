إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بقنا

أصيب 5 أشخاص، بكسور وسحجات، إثر اصطدام سيارة ماركة "سوزكي" بسيارة كبود بطريق دشنا الزراعي أمام عزبة الألفي، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف لتلقي العلاج.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بإصابة كل من، "نادية.ا" 53 عاماً، وفهيمة.ع " 52 عاماً، و"منصور.ا "49 عاما، و" بهيج.م" 65 عاما، و"صابر.م" إثر تصادم سيارة كبود مع سيارة سوزوكي.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.