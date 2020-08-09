مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 في حادث انقلاب سيارة ملاكى بأسيوط

لقي ثلاثة أشخاص بينهم طفل مصرعهم وأصيب اثنين آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط منفلوط، أمام عزبة عمار التابعة لقرية الحواتكه التابعة لمركز منفلوط في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة منفلوط بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام عزبة عمار التابعه لقرية الحواتكه دائرة المركز ووقوع وفيات ومصابين.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف والدفاع المدني، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب السيارة رقم "3648 ى و س" على الطريق أمام عزبة عمار التابعه لقرية الحواتكه دائرة المركز بسبب السرعة الزائدة ونجم عن الحادث وفاة كل من (نادية عبد الظاهر محمد 60 سنة، ومحمد عبد الناصر فرج 65 سنة، ومحمد أشرف محمد عبد الناصر 13 سنة) وإصابة (سعد فتوح أحمد 40 سنة وروحيه منصور عبيد 45 سنة) أحدهم في حالة خطيرة.

جرى نقل الجثث إلى مشرحة منفلوط تحت تصرف النيابة، ونقل المصابين لمستشفى منفلوط ومستشفى أسيوط الجامعى، وجرى رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وجارى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.