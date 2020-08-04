سكرتير عام محافظة قنا يستعرض معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

عقد كمال شلبي سكرتير عام محافظة قنا، اجتماعًا، مع كل من المهندس محمد نصر نائب مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، ونجلاء عبدالفتاح مسؤول المشاركة المجتمعية بالمبادرة، وعدد من رؤساء قرى المرحلة الأولى بالمبادرة التى يجرى تنفيذ المشروعات بها، وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ.

وأوضح "شلبي" أن أعمال التطوير فى القرى المذكورة تشمل مشروعات فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، والإسكان، والصحة، والتعليم، والطرق، وتحسين البيئة، موجهًا رؤساء القرى بضرورة متابعة تلك الأعمال أولًا بأول لضمان تنفيذها وفقًا لضوابط واشتراطات المبادرة، كما وجه بضرورة وضع شعار المبادرة على المنشآت الخدمية التى جرى تطويرها ورفع كفائتها، إضافة الى تجميل مداخل القرى التى تشملها المبادرة.

يُذكر أن مبادرة "حياة كريمة" أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في يناير 2019 لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين بخاصة فى القرى.