مجلس الأمن يصوت على مشروع أمريكي بتمديد حظر الأسلحة لإيران اليوم

يعقد مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم، جلسة للتصويت على مشروع القرار الأمريكي بتمديد الحظر على بيع الأسلحة لطهران، وحتى يكون نافذا لابد من الحصول على أصوات 9 من أعضاء مجلس الأمن المكون من 15 عضوا.

ويدعو نص المشروع الأمريكي، لتمديد الحظر لفترة غير محددة، ويخشى مراقبون أن يهدد القرار الاتفاق النووي، باعتبار القرار الأمريكي يتبنى موقفا يذهب أبعد من البنود الحالية، وهو الحظر على بيع إيران أسلحة تقليدية، الذي ينتهي في 18 أكتوبر المقبل وينتهي الحظر بموجب القرار الذي دعم الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الموقع في يوليو 2015 والمعروف رسميا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة".

وبموجب الاتفاق الذي أجرى المفاوضات بشأنه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وافقت إيران على خفض نشاطاتها النووية مقابل تخفيف العقوبات عليها، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في مايو 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق وفرض عقوبات أحادية على إيران في إطار حملة سماها "ضغوط قصوى" ومنذ ذلك الحين، اتخذت طهران إجراءات محدودة ولكن متزايدة، لتخفيف التزاماتها بالاتفاق مطالبة في الوقت نفسه بتخفيف العقوبات.