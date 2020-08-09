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محمود مسلم

التعاون الخليجي يطالب مجلس الأمن الدولي بتمديد حظر السلاح على إيران

كتب:

(أ.ش.أ)
03:04 م | الأحد 09 أغسطس 2020
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف

بعث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف، اليوم، برسالة إلى مجلس الأمن الدولي، للمطالبة بتمديد أحكام ملحق قرار مجلس الأمن رقم 2231، بشأن تقييد نقل الأسلحة التقليدية من وإلى إيران، والذي سينتهي بتاريخ 18 أكتوبر 2020.

وقال الحجرف، في رسالته، إنه "نظرا لاستمرار إيران، في نشر الأسلحة في المنطقة وتسليح التنظيمات والحركات الإرهابية والطائفية، وحيث إن إيران، لم تلتزم منذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2231 في عام 2015، بالامتناع والكف عن التدخل المسلح في دول الجوار، مباشرة وعن طريق المنظمات والحركات التي تقوم بتسليحها وتدريبها، مما يجعل من غير الملائم رفع القيود عن توريد الأسلحة من وإلى إيران، إلى أن تتخلى عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وتتوقف عن تزويد التنظيمات الإرهابية والطائفية بالسلاح"، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وأضاف الحجرف، أن ذلك "الأمر يحتم ضرورة تمديد أحكام ملحق القرار رقم 2231، وما يمثله ذلك من ضمان وصون لأمن واستقرار المنطقة والعالم".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن أن إيران، تظل أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم.

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