فيديو.. الصحة: 2585 سيارة إسعاف و7000 فرقة طبية بلجان الشيوخ

قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة: إن الوزارة مستعدة بشكل كامل لإنتخابات مجلس الشيوخ، والدكتورة هالة زايد أقرت خطة قوية متزنة وحكيمة من الناحية الطبية، موضحًا أن الصحة استعدت للإنتخابات بـ 2585 سيارة إسعاف مجهزة على أعلى مستوى و7000 فرقة طبية بجميع اللجان الانتخابية.

وأضاف وديع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن انتخابات مجلس الشيوخ مختلفة خاصة مع زيادة أعداد الناخبين واللجان الانتخابية، إضافة إلى وجود فيروس كورونا، مشددًا على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والتباعد وعدم التزاحم أثناء الإدلاء بالأصوات وإرتداء الكمامات.

وشدد مستشار وزيرة الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة، على أن جميع وحدات الطوارئ والأزمات في مديريات الصحة بجيمع محافظات مصر منعقدة ومرتبطة بغرفة الأزمات والطوارئ المركزية وتتابعها وزيرة الصحة على مدار الساعة، مؤكدًا أن جميع مستشفيات مصر والمخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات تم التأكد من توافره وبزيادة، بالإضافة لوجود أكثر من 15 ألف كيس دم بجميع الفصائل و 61 ألف كيس بلازما بجميع محافظات الجمهورية.