الصين تدعو للالتزام بـ"صين واحدة" وتؤكد استقلال تايوان طريق مسدود

قالت الصين، اليوم، إن "استقلال تايوان" طريقه مسدود، داعية الدول المعنية إلى الالتزام بمبدأ "صين واحدة"، وعدم إرسال أي إشارات خاطئة إلى قوى "استقلال تايوان".

وجاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانج ون بين" تعليقا على بيان أصدره وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعرب فيه عن تعازيه نيابة عن الشعب الأمريكي في وفاة زعيم تايوان الأسبق "لي دنج هوي"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وقال "بين"، إن "استقلال تايوان" طريقه مسدود، وإن إعادة التوحيد الوطني ونهضة الأمة اتجاهان تاريخيان لا يمكن لأي شخص أو قوة إيقافهما، مطالبا الدول المعنية بالالتزام بمبدأ "صين واحدة"، والتعامل بحذر مع القضايا المتعلقة بتايوان، وعدم إرسال أي إشارات خاطئة إلى قوى "استقلال تايوان".

وتوفى رئيس تايوان الأسبق "لي تينج هوي"، أمس الخميس، عن عمر 97 عاما، حسبما أعلن المستشفى الذي كان يعالج فيه.

و"هوي"، كان رئيسا للبلاد بين عامي 1988 و2000، ويعد أحد مهندسي تحول تايوان إلى دولة حديثة بعد عقود من الحكم المستبد.

وأصبح الرئيس السابق شخصية قيادية في الحركة التي سعت إلى الحصول على اعتراف بالجزيرة دولة ذات سيادة على الساحة الدولية، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان إن "هوي"، "ساهم في إنهاء عقود من الاستبداد وافتتح عهدا جديدا من الازدهار الاقتصادي والانفتاح وسيادة القانون"، مشيدا بـ "دوره الحاسم في تحويل تايوان إلى الديمقراطية النموذجية التي نعرفها اليوم".

ونقل "هوي"، إلى المستشفى في فبراير الماضي، بعد اختناقه خلال تناوله الطعام، علما أنه كان يعاني أمراضا مزمنة.

وقال نائب رئيس المستشفى العام للمحاربين القدامى في تايبيه للصحفيين، إن "هوي" توفي بعد "فشل العديد من الأعضاء رغم جهود الفريق الطبي لإنعاشه".