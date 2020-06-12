الصين تحذر قوى "استقلال تايوان" من عقوبات شديدة حال استمرار أنشطتها

قالت المتحدثة باسم مكتب شئون تايوان بمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) تشو فنج ليان، اليوم، إنه يجب على قوى "استقلال تايوان" أن توقف أنشطتها الانفصالية، محذرة من أي شخص يتورط في مثل هذه الأعمال سيواجه عقوبات شديدة.

وأضافت المتحدثة، في تصريح صحفي اليوم، أن القوى الانفصالية وأنشطتها الرامية إلى "استقلال تايوان" تشكل أكبر تهديد للسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، وتمثل أكبر عقبة أمام التنمية السلمية للعلاقات عبر المضيق.

وتابعت بأن سلطة الحزب التقدمي الديمقراطي في تايوان كثفت مؤخرا مما وصفته بـ"تواطؤها" مع القوى الخارجية لتقويض السلام والاستقرار عبر المضيق من خلال الاستفزازات المستمرة للمواجهة بين السلطة المركزية وتايوان، ما يجعل العلاقات عبر المضيق أكثر تعقيدا وخطورة.

وأشارت إلى أن جزءا صغيرا من القوى الانفصالية "لاستقلال تايوان" قاموا بتكثيف الأنشطة التي تسعى إلى "استقلال تايوان" في محاولة لدفع العلاقات عبر المضيق إلى حافة الخطر ودفع مواطني تايوان نحو هاوية الكوارث.

واعتبرت ليان أن أفعالهم تتعارض مع المصالح الأساسية للأمة الصينية والمصالح الحيوية لأبناء الوطن في تايوان، ومحكوم عليها بالفشل.