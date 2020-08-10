وزير الداخلية اللبناني: الاستقالة من الحكومة هروب من المسؤولية

قال محمد فهمي وزير الداخلية اللبناني، إن الاستقالة من الحكومة اليوم، هروب من المسؤولية، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وقبل قليل، قدمت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم، استقالتها من الحكومة.

وأفادت صحيفة "النهار" اللبنانية، أمس، بأنَّ القرار اتخذ بإسقاط الحكومة يوم الخميس، في البرلمان.

فيما ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أنَّ هناك مشاورات في الحكومة، لتقديم استقالة جماعية، مشيرة إلى انعقاد جلسات مفتوحة للبرلمان من الخميس، لمتابعة تداعيات انفجار مرفأ بيروت.

وأعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية، ووزير البيئة، استقالتهما من الحكومة، أمس.

وكان رئيس حزب الكتائب اللبناني سامي الجميل، أعلن استقالة نواب الحزب من البرلمان، وذلك بعد يوم من اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية، في شوارع بيروت على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت رفضًا لتدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية وتداعيات الانفجار المدمر الذي وقع بالعاصمة قبل أيام جراء التفجير الذي شهده ميناء بيروت البحري.