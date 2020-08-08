هيفاء وهبي توجه رسالة إلى الحكومة اللبنانية: "ما بدنا نموت منفجرين"

وجهت الفنانة هيفاء وهبى، رسالة إلى الحكومة اللبنانية عقب انفجار بيروت، خلال حسابها الرسمي على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر".

وكتبت: "فينا نطلب طلب صغير؟ ما بدنا نموت منفجرين.. اتركوا ربنا يرسم قدرنا مش انتو.. بدنا نعيش بكرامة.. لبنان بيستحق يكون بخير وشعبه يكون بأمان".

يذكر أن الفنانة هيفاء وهبي، تواصل تصوير مسلسل "أسود فاتح" مع الفنان علي ربيع ببيروت، ولكن توقف العمل لعدة أيام بسبب ماحدث من انفجار وتوقف كافة النشاطات الفنية.