عند شراء عقار جديد أو الانتقال لمنزل آخر، يسعى المالك الجديد لنقل عقود المرافق الأساسية الخاصة بالمنزل لتكون باسمه، ونظرا لكثرة استخدام فواتير الكهرباء كمستند إثبات محل إقامة، يحرص المشتري الجديد على نقله إلى ملكيته.

وتستعرض "الوطن" الخطوات والمستندات المطلوبة لنقل ملكية عداد الكهرباء من شخص لآخر، وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كالتالي:

خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء من شخص لآخر

- حضور المتعاقد مع شركة الكهرباء مالك العداد الأصلي أو الموكل عنه.

- إحضار المستندات المطلوبة واللازمة لتغيير العداد.

- التوجه لشركة الكهرباء في المنطقة التابع لها العقار.

- ملء استمارة نقل ملكية عداد الكهرباء.

- سداد الرسوم المطلوبة لنقل ملكية العداد.

- الإقرار بسداد أي مستحقات سابقة لشركة الكهرباء .

المستندات المطلوبة

- إحضار صورة بطاقة الرقم القومي للمشترك الجديد.

- توكيل رسمي في حالة عدم حضور المالك الأصلي.

- إيصال كهرباء جديد للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه.

- في حالة وفاة مالك العداد يتم إحضار صورة من إعلام الوراثة، وتنازل موثق من الورثة، أو حضورهم لشركة الكهرباء للتنازل.