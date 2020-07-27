كيف تغير قدرة عداد الكهرباء لأخرى أقل لتجنب ارتفاع الفاتورة؟

بحلول موعد فاتورة الكهرباء الشهرية، يفاجأ كثيرون بارتفاع قيمة الاستهلاك المطلوب، خاصة بعد الزيادة الأخيرة في الأسعار، ما يجعل المواطنين يلجأون لتوصيل الكهرباء على جهد أقل أو جهد منخفض.

وتستعرض "الوطن" الخطوات والمستندات المطلوبة ومراكز خدمة المحافظات لاستبدال العداد بآخر ذات قدرة أقل تتناسب مع قيمة استهلاك شهرية أقل، وفق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء:

خطوات استبدال العداد بآخر ذات قدرة أقل

- يقدم المنتفع النموذج المخصص لزيادة القدرة.

- تعاين الشركة التابع لها العنوان الأحمال والتوصيلات على الطبيعة.

- تصفية مديونية العداد القديم في الشركة.

- سداد الرسوم وتكاليف المقايسة المقررة، وتتحدد وفق القدرة المطلوبة والمقايسة الفنية.

المستندات المطلوبة

- بطاقة الرقم القومي.

- بيان الحساب.

- بيان بالأحمال المطلوب تغذيتها.

ويجري تغيير العداد خلال 7 أيام عمل من سداد قيمة المقايسة.

مراكز تقديم الخدمات بشركات توزيع الكهرباء بالمحافظات

محافظة القليوبية "شركة شمال القاهرة".

محافظة الإسكندرية "شركة الإسكندرية".

محافظة أسوان "شركة مصر العليا".

محافظة كفر الشيخ "شركة شمال الدلتا".

محافظة القاهرة "شركة شمال وجنوب".

محافظة الجيزة "شركة جنوب القاهرة".

محافظة مطروح "شركة البحيرة".

محافظة أسيوط "شركة مصر الوسطى".

محافظة سوهاج "شركة مصر العليا".

محافظة جنوب سيناء "شركة القناة".

محافظة بورسعيد "شركة القناة".

محافظة الوادي الجيد "شركة مصر الوسطى".

محافظة الغربية "شركة جنوب الدلتا".

محافظة الشرقية "شركة القناة".

محافظة شمال سيناء "شركة القناة".

محافظة المنيا "شركة مصر الوسطى".