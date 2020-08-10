صور.. تعقيم مقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ بالبحر الأحمر

استعدت محافظة البحر الأحمر لمجلس الشيوخ 2020 بأعمال الرش والتعقيم والتطهير بـ109 لجان من مقار اللجان الانتخابية بجميع مدن المحافظة مع استمرار الرش سوف على مدار يومي الانتخابات يأتي ذلك في إطار خطة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للتأكد من جاهزيتها لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 والمقرر انطلاقها غدا بالداخل.

كما خصصت أجهزة مدينة سفاجا برئاسة هدى المغربي رئيس المدينة أتوبيسات بالمجان لنقل الناخبين للجان ولجان خاصة لكبار السن والمرأة وتخصيص مرسى متحرك بكل مقر لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين.

وحثت محافظة البحر الأحمر عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك المواطنين بضرورة المشاركة في الاقتراع داخل اللجان وممارسة الحق الانتخابي ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بالبحر الأحمر 292508 ناخبا موزعين على 109 لجان انتخابية بمدن المحافظة.

ويخوض المعركة الانتخابية بمجلس الشيوخ بالبحر الأحمر 8 مرشحين على مقعد واحد ويمثل ثلاثة مرشحين منهم أحزاب الشعب الديمقراطي والمصريين والوفد و5 مستقلين.