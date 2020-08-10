رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا: نساعد الجالية في التصويت بـ"الشيوخ"

انطلقت عملية التصويت لليوم الثاني في انتخابات مجلس الشيوخ، للمصريين في الخارج، والمقرر إجراؤها في الخارج يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس الحالي، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، على أن تكون مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، آخر المناطق الانتخابية، وفقا لفروق التوقيت العالمية.

وقال الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، إنّه عرض فيلما تسجيليا وتوعويا بطريقة التسجيل والتصويت للمصريين بالخارج بانتخابات مجلس الشيوخ من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، على الموقع الإلكتروني للاتحاد من أجل مساعدة أبناء الجالية المصرية في إيطاليا.

وأضاف إسكندر، في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، أنّ الخطوة التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارتي الهجرة والخارجية، بتصويت المصريين في الخارج عن طريق البريد السريع، رائعة للغاية، إضافة إلى أنّ التصويت عبر مكاتب البريد الحكومية يعبر عن مدى دقة التنسيق.

وتابع: "الانتخاب عن طريق مظروف بريدي يؤكد مدى شفافية وسرية عملية التصويت"، مشيرا إلى أنّ التواصل مستمر مع أبناء الجالية المصرية أعضاء النقابات المهنية في إيطاليا وجميع المواطنين من حاملي الجنسية المصرية ولديهم الحق في التصويت.

واختتم إسكندر حديثه لـ"الوطن": "نمتلك قاعدة بيانات هائلة للمصريين المقيمين في إيطاليا، وتواصلنا معهم هاتفيا لحثهم على التصويت والرد على استفساراتهم، وقبل التصويت نتابع هاتفيا مع المسجلين حتى نتأكد من صحة إجراءات التصويت والمساعدة في جميع الخطوات وضمان سلامتها دون التدخل في عملية التصويت أو الاختيار، حيث وجدنا اهتماما بالغا بالمشاركة في الانتخابات من قبل أبناء الجالية المصرية في إيطاليا".

ونص القرار رقم 49 لسنة 2020، للهيئة الوطنية للانتخابات، على تحديد عدد لجان الانتخاب بالخارج، ومقارها بسفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية، بالدول المختلفة والبالغ عددها 141 لجنة في 124 دولة.